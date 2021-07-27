«Люди – это те же животные»: депутат из Татарстана высказался о вакцинации от COVID-19

Ильшат Аминов считает, что чем быстрее в России введут обязательное прививание от коронавируса, тем больше жизней удастся спасти.

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов в эфире местного ТВ призвал власти ввести в России принудительную вакцинацию против коронавирусной инфекции, поскольку только таким путем можно достичь коллективного иммунитета к COVID-19.

Кроме того он согласился с мнением известного врача и телеведущего Александра Мясникова о том, что «люди – это те же животные», по «закону стада» необходимо привить свыше 60% особей. Ильшат Аминов пояснил, что если «безмозглой» живности нельзя ничего объяснить, тогда ради выживания всей популяции их нужно в принудительном порядке вакцинировать для формирования долгожданного популяционного иммунитета, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Бурятии отменили требование об обязательном ношении масок на улице.