В Совфеде считают, что компенсацию за газификацию смогут получить не все россияне

Валерий Рязанский предположил, что на возмещение расходов на проведение газа к домовладению могут рассчитывать россияне, которые начали заниматься газификацией после поручения Владимира Путина запустить программу.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение Госдумы о компенсации трат россиян на газификацию. По его мнению, в будущем гражданам России могут начать частично возмещать расходы на проведение газа к домовладению, поскольку данная процедура является очень затратной. Однако Валерий Рязанский отметил, что такая возможность появится не у всех, а только у тех, кто начал заниматься газификацией после поручения лидера РФ Владимира Путина запустить программу, но до принятия соответствующего решения на законодательном уровне, пишет RT.

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