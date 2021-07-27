Турция хочет заключить с Россией сделку по Крыму

Малтепе Хасан Унал рассказал, что турецкие авиакомпании могут возобновить прямые рейсы на полуостров.

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Турция готова признать Крымский полуостров частью России, но при одном условии. Он пояснил, что для этого РФ должна признать независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Малтепе Хасан Унал считает, что такая сделка выгодна Москве, поскольку из-за этого Кипр не может стать членом НАТО.

Кроме того профессор рассказал, что России необязательно сразу признавать ТРСК, главное, не создавать помех другим странам, на которые РФ может оказывать влияние. Также Малтепе Хасан Унал призвал Москву начать прямую торговлю с Северным Кипром, пишет «Лента.ру».

Ранее «Капитал страны» передавал, что китайцы хотят купить у России Курильские острова.