Китайцы хотят купить у России Курильские острова

Читатели Sohu напомнили, что курильский вопрос не дает России и Японии подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Читатели китайского интернет-портала Sohu выразили мнение, что Китай мог бы купить Курильские острова, если Россия и Япония так и не достигнут компромисса по данной теме. Другие пользователи предложили Москве и Пекину обсудить размещение китайских военных баз на Курилах, а также увеличение инвестиций страны в российские территории.

Читатели Sohu напомнили, что курильский вопрос не дает России и Японии подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны, поэтому китайцы предложили свой вариант решения этой проблемы, а именно купить у РФ острова, пишет «ПолитРоссия».

Ранее стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин отправился с рабочей поездкой на Курилы. Однако японская сторона осталась недовольна его визитом, поскольку Токио до сих пор претендует на эти территории.