Турция может ужесточить коронавирусные ограничения для туристов из России

Мехмет Джейхан не уточнил, о каких именно мерах идет речь и почему они должны применяться в отношении российских путешественников.

Глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан на своей странице в Twitter написал, что властям Турции необходимо ужесточить коронавирусные ограничения в отношении российских туристов. По его словам, в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране снова начала ухудшаться, поэтому нужно предпринять более строгие меры для того, чтобы остановить распространение COVID-19. Мехмет Джейхан отметил, что достичь этих целей можно с помощью вакцинации граждан против коронавируса, соблюдении социального дистанцирования и масочного режима. Он добавил, что к туристам из России следует применять более строгие ограничения, иначе остановить рост заболеваемости COVID-19 не удастся, пишет РБК.

В субботу, 24 июля, в Турции выявили более 12 300 новых случаев инфицирования коронавирусом, это максимум с начала мая 2021 года.

Напомним, что 22 июня Россия возобновила авиационное сообщение с Турцией. Российские путешественники при въезде в страну обязаны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что на Украине озвучили схему спасения украинской ГТС после запуска газового проекта «Северный поток-2».