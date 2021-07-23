ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
23 ИЮЛ, 15:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

23 ИЮЛ, 15:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Лавров: Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами в Госдуму

23.07.2021 12:25
Комментарии
Лавров: Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами в Госдуму

Сергей Лавров считает, что западные политтехнологи пытаются создать вокруг РФ «пояс нестабильности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят расшатать внутриполитическую ситуацию на российской территории перед выборами в Государственную думу. По его словам, иностранные политтехнологи для этих целей используют фейки и выдвигают бездоказательные обвинения, например, утверждают, что РФ якобы причастна к отравлению главного критика Кремля Алексея Навального.

Также Сергей Лавров добавил, что западные страны пытаются создать «пояс нестабильности» вокруг России, в том числе за счет Белоруссии и Молдавии. Министр заключил, что иностранные государства начинают расширять военное присутствие по периметру российских границ, пишет «Комсомольская правда».

Ранее немцы выразили недоумение относительно того, почему Германия должна платить Украине за эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Мурашко: люди могут заразиться коронавирусом из-за кондиционера
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам

Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
Экономика

«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным

«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным
Политика 1

Россия договорилась платить пенсии мигрантам из Таджикистана

Россия договорилась платить пенсии мигрантам из Таджикистана
Экономика 5

Путин запретил вывозить лес из России с 2022 года. Его вывоз до этого срока ускорился на 25%

Путин запретил вывозить лес из России с 2022 года. Его вывоз до этого срока ускорился на 25%
Экономика 3

Узнай, страна!

Третий день работы МАКС

Третий день работы МАКС

В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК

В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК

Новости дня

15:37 Мурашко: работа над созданием вакцин от COVID-19 продолжается Мурашко: работа над созданием вакцин от COVID-19 продолжается
Путина об этом просят уже год: Власти могут вернуть индексацию работающим пенсионерам с 2022 года
Путина об этом просят уже год: Власти могут вернуть индексацию работающим пенсионерам с 2022 года
15:03 Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей» Кремль обещал прочитать: Статья журналиста Сафронова о госизмене пропала с сайта «Ведомостей»
14:51 Банк России повысил прогноз инфляции на 2021 год Банк России повысил прогноз инфляции на 2021 год
13:56 Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 6,5% Впервые с 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 6,5%
13:34 Кремль: увеличение транзита газа через Украину является коммерческой темой Кремль: увеличение транзита газа через Украину является коммерческой темой
13:07 Украина выдвинула очередные требования к Западу из-за «Северного потока-2» Украина выдвинула очередные требования к Западу из-за «Северного потока-2»
Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
Долги россиян за ЖКХ готовятся передать коллекторам
13:02 Еще один дворец нашли у арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Еще один дворец нашли у арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья

Узнай, страна!

12:07 Третий день работы МАКС Третий день работы МАКС
«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным
«Подарок для Путина на миллиарды долларов за счет США». Байдена обвинили в капитуляции перед Путиным
22 ИЮЛ, 23:24 В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК
22 ИЮЛ, 22:53 В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»
22 ИЮЛ, 16:59 В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла
22 ИЮЛ, 10:17 Второй день работы МАКС Второй день работы МАКС
21 ИЮЛ, 23:44 В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники
«Индекс бигмака»: доллар должен стоить 29,91 рубля
«Индекс бигмака»: доллар должен стоить 29,91 рубля
21 ИЮЛ, 20:56 В Республике Крым модернизировали производство соды В Республике Крым модернизировали производство соды
21 ИЮЛ, 20:41 Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС
21 ИЮЛ, 10:29 В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников
21 ИЮЛ, 09:29 Первый день работы МАКС Первый день работы МАКС
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter