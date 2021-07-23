Лавров: Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами в Госдуму

Сергей Лавров считает, что западные политтехнологи пытаются создать вокруг РФ «пояс нестабильности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят расшатать внутриполитическую ситуацию на российской территории перед выборами в Государственную думу. По его словам, иностранные политтехнологи для этих целей используют фейки и выдвигают бездоказательные обвинения, например, утверждают, что РФ якобы причастна к отравлению главного критика Кремля Алексея Навального.

Также Сергей Лавров добавил, что западные страны пытаются создать «пояс нестабильности» вокруг России, в том числе за счет Белоруссии и Молдавии. Министр заключил, что иностранные государства начинают расширять военное присутствие по периметру российских границ, пишет «Комсомольская правда».

Ранее немцы выразили недоумение относительно того, почему Германия должна платить Украине за эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».