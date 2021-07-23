Немцы недоумевают, почему Германия должна платить Украине за «Северный поток-2»

Граждане Германии считают, что республика не обязана давать Украине деньги.

Многие читатели немецкой газеты Der Spiegel выразили недовольство по поводу сделки Германии и США по газопроводу «Северный поток-2». Большинство пользователей возмутило то, что Берлину придется вкладывать деньги в Украину. По их мнению, республика не обязана предоставлять денежные средства налогоплательщиков коррупционному государству.

«Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран», - добавил читатель Der Spiegel.

Другие пользователи недоумевают из-за того, почему Германия должна спрашивать у Украины, откуда республика может закупать газ. Кроме того они напомнили, что Киев неоднократно подвергал опасности газоснабжение Берлина, а также незаконно подключался к трубопроводу и не платил России за голубое топливо, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что согласно заключенной сделке между Германией и США по «Северному потоку-2» немецкая сторона обязана создать «зеленый фонд» для поддержания энергетической безопасности Украины. Общая сумма инвестиций составит около $1 млрд.