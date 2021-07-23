Мурашко: люди могут заразиться коронавирусом из-за кондиционера

Михаил Мурашко заявил, что в закрытом пространстве повышается вероятность заболеть COVID-19.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что риск заражения коронавирусной инфекции из-за использования кондиционера выше, чем при проветривании помещения. Он пояснил, что в закрытом пространстве сплит-система охлаждает только внутренний воздух, а значит, вероятность заболеть COVID-19 в этом случае является более высокой, чем при проветривании, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее «Капитал страны» писал, что власти России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2022 года.