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Байден рассказал, что газопровод «Северный поток-2» готов на 99%

22.07.2021 13:35
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Байден рассказал, что газопровод «Северный поток-2» готов на 99%

Джо Байден заявил о невозможности остановить достройку газопровода.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о невозможности заблокировать строительство энергетического проекта «Северный поток-2». По словам американского президента, российский газопровод готов на 99%, а значит, остановить его реализацию нельзя, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Германия и Соединенные Штаты Америки заключили соглашение по проекту «Северный поток-2». Отмечается, что если Россия начнет использовать свои энергоресурсы в качестве оружия против европейских стран, тогда Берлин добьется введения новых штрафных санкций Евросоюза в отношении РФ.

Однако в Польше считают, что строительство российского газопровода можно было заблокировать, но для этого Вашингтону не следовало снимать ограничительные меры с «Северного потока-2».

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