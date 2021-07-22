Байден рассказал, что газопровод «Северный поток-2» готов на 99%

Джо Байден заявил о невозможности остановить достройку газопровода.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о невозможности заблокировать строительство энергетического проекта «Северный поток-2». По словам американского президента, российский газопровод готов на 99%, а значит, остановить его реализацию нельзя, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Германия и Соединенные Штаты Америки заключили соглашение по проекту «Северный поток-2». Отмечается, что если Россия начнет использовать свои энергоресурсы в качестве оружия против европейских стран, тогда Берлин добьется введения новых штрафных санкций Евросоюза в отношении РФ.

Однако в Польше считают, что строительство российского газопровода можно было заблокировать, но для этого Вашингтону не следовало снимать ограничительные меры с «Северного потока-2».