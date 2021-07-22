«Нафтогаз» потребовал принять Украину в НАТО из-за проекта «Северный поток-2»

Юрий Витренко считает, что для решения вопросов безопасности Украине нужно вступить в альянс.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что страну необходимо присоединить к НАТО. Он пояснил, что Россия использует газовый проект «Северный поток-2» как «геополитическое оружие», направленное против Киева и других территорий. В связи с этим Юрий Витренко попросил Североатлантический альянс присоединить Украину к организации для обеспечения энергетической безопасности украинской стороны, пишет Reuters.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что глава «Нафтогаза» сомневается в продлении транзитного контракта между Москвой и Киевом после 2024 года.