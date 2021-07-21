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США попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку-2»

21.07.2021 09:41
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США попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку-2»

США и Германия могут объявить о достижении соглашения по газопроводу «Северный поток-2» 21 июля. При этом администрация президента США попросила Украину не критиковать документ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Если Киев решится на публичную критику, то она нанесет ущерб двухсторонним отношениям стран. Такая постановка вопроса резко не понравилась Киеву.

Кроме прочего администрация Байдена настоятельно просит украинских политиков не обсуждать вопрос с Конгрессом США. Однако, по словам одного из источников, ситуация еще более сложная. Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского выразил уверенность, что США все еще могут остановить газопровод.

Берлин и Вашингтон предварительно договорились, что Германия введет санкции против России и, возможно, откажется от российских газа и нефти, если Москва использует газопровод в качестве оружия против Украины. Также санкции будут введены, если Россия проявит агрессию против Украины и развяжет военный конфликт.

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