Владимир Путин считает, что России нужно наращивать темпы изменений в различных сферах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что, несмотря на достижение реальных успехов, у страны сохраняется существенное число нерешенных проблем. По его мнению, главными нерешенными трудностями по-прежнему остаются:

бедность;

невысокие доходы российских семей;

низкое качество первичного звена здравоохранения;

сильная изношенность школьных зданий.

Глава государства отметил, что России нужно наращивать темпы изменений в экономике, социальной сфере, а также решать экологические проблемы, проводить цифровую трансформацию, развивать инфраструктуру и российские регионы, пишет Газета.ру.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге.