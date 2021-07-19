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Президент РФ рассказал о четырех нерешенных проблемах страны

19.07.2021 18:45
Комментарии: 1
Президент РФ рассказал о четырех нерешенных проблемах страны

Владимир Путин считает, что России нужно наращивать темпы изменений в различных сферах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что, несмотря на достижение реальных успехов, у страны сохраняется существенное число нерешенных проблем. По его мнению, главными нерешенными трудностями по-прежнему остаются:

  • бедность;
  • невысокие доходы российских семей;
  • низкое качество первичного звена здравоохранения;
  • сильная изношенность школьных зданий.

Глава государства отметил, что России нужно наращивать темпы изменений в экономике, социальной сфере, а также решать экологические проблемы, проводить цифровую трансформацию, развивать инфраструктуру и российские регионы, пишет Газета.ру.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге.

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20:28 0 0
Вера Борисовна Гордова:

Неужели, увидел, узнал, что он 20 лет делал?

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