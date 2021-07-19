Президент РФ рассказал о четырех нерешенных проблемах страны
Владимир Путин считает, что России нужно наращивать темпы изменений в различных сферах.
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что, несмотря на достижение реальных успехов, у страны сохраняется существенное число нерешенных проблем. По его мнению, главными нерешенными трудностями по-прежнему остаются:
- бедность;
- невысокие доходы российских семей;
- низкое качество первичного звена здравоохранения;
- сильная изношенность школьных зданий.
Глава государства отметил, что России нужно наращивать темпы изменений в экономике, социальной сфере, а также решать экологические проблемы, проводить цифровую трансформацию, развивать инфраструктуру и российские регионы, пишет Газета.ру.
Ранее «Капитал страны» сообщал, что губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге.
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