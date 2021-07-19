Губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев попросил граждан с пониманием отнестись к вырубке тополей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram написал, что поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову вырубить все тополя в городе и заменить их на другие породы деревьев. По его словам, реализовать это можно в течение 10-15 лет.

Также Евгений Куйвашев добавил, что ему известно о том, что в этом населенном пункте не хватает зелени, поэтому местные жители, скорее всего, будут недовольны вырубкой деревьев. Однако губернатор попросил граждан с пониманием отнестись к поручению, поскольку в 2021 году в Екатеринбурге в десятки раз увеличилось число пожаров из-за загоревшегося тополиного пуха, а также он может вызывать аллергическую реакцию.

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