«Илон Маск просто бы посмеялся над нами». Срок годности скафандров космонавтов России заканчивается

Космонавты из России на Международной космической станции (МКС) могут остаться без выходов в открытый космос. Дело в том, что у них истекает срок годности скафандров, а новые еще даже не заказывали.

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. Скафандры «Орлан-МКС» рассчитаны на 20 выходов в космос, а резервные «Орлан-МК» – на 15. По словам Позднякова, скоро ими нельзя будет пользоваться из-за срока годности. При этом космонавтам потребуется выйти в космос около 10 раз после запуска многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Поздняков пожаловался, что уже три года ему приходится убеждать заказчика изготовить новые партии скафандром. «Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», – говорит он. Сейчас поставщики материалов и сами материалы пропали. Новое сырье увеличит затраты на скафандры. Более того, согласование технических заданий отнимает годы. «Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», – сказал Поздняков, добавив, что все «вязнет в бюрократическом болоте».