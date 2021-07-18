Шойгу вызвали на Украину для проведения следственных действий

Министра обороны России Сергея Шойгу вызвали в Мариуполь 20 июля для проведения следственных действий. Вызов и следствие инициировала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает украинское издание «Главком». Шойгу вменяется подозрение по части 3 статьи 27 УК и части 5 статьи 260 УК (Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей).

Шойгу должны вручить повестку, которую подписал следовать ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Вместе с Шойгу на допрос вызывается российский миллиардер Константин Малофеев.

Уголовные дела против Шойгу и Малофеева на Украине заведены в 2014 году. Малофеева подозревают в финансировании «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины», а Шойгу – в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях». В 2016 году Генпрокуратура Украины завела против Шойгу дело, подозревая его в совершении преступлений против основ нацбезопасности страны.