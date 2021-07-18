ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
18 ИЮЛ, 18:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 ИЮЛ, 18:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Шойгу вызвали на Украину для проведения следственных действий

18.07.2021 15:47
Комментарии
Шойгу вызвали на Украину для проведения следственных действий

Министра обороны России Сергея Шойгу вызвали в Мариуполь 20 июля для проведения следственных действий. Вызов и следствие инициировала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает украинское издание «Главком». Шойгу вменяется подозрение по части 3 статьи 27 УК и части 5 статьи 260 УК (Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей).

Шойгу должны вручить повестку, которую подписал следовать ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Вместе с Шойгу на допрос вызывается российский миллиардер Константин Малофеев.

Уголовные дела против Шойгу и Малофеева на Украине заведены в 2014 году. Малофеева подозревают в финансировании «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины», а Шойгу – в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях». В 2016 году Генпрокуратура Украины завела против Шойгу дело, подозревая его в совершении преступлений против основ нацбезопасности страны.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить

Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить
Экономика 8

Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса

Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса
Экономика 7

Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе

Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе
Экономика 3

В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»

В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»
Экономика 5

Узнай, страна!

СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40

СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40

ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности

ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности

Новости дня

16:03 Треть россиян боится потерять часть зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели Треть россиян боится потерять часть зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели
Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить
Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить
15:36 «Ростех» показал деталь нового истребителя. В его прицеле – иностранный эсминец «Ростех» показал деталь нового истребителя. В его прицеле – иностранный эсминец
17 ИЮЛ, 20:29 На Украине признали, что страна имеет «нулевое влияние» на «Северный поток-2» На Украине признали, что страна имеет «нулевое влияние» на «Северный поток-2»
17 ИЮЛ, 19:52 Чехия примет участие в работе авиасалона МАКС-2021 Чехия примет участие в работе авиасалона МАКС-2021
17 ИЮЛ, 18:01 Силуанов увидел правильность своей экономической политики в «предмусорном» рейтинге России Силуанов увидел правильность своей экономической политики в «предмусорном» рейтинге России
17 ИЮЛ, 15:33 Некоторым российским пенсионерам назначат новые выплаты с 2022 года Некоторым российским пенсионерам назначат новые выплаты с 2022 года
Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса
Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса
17 ИЮЛ, 15:07 На Украине заявили, что Киев убедил Меркель в опасности «Северного потока-2» На Украине заявили, что Киев убедил Меркель в опасности «Северного потока-2»

Узнай, страна!

16 ИЮЛ, 21:46 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40
Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе
Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе
16 ИЮЛ, 11:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности
16 ИЮЛ, 09:05 В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки
16 ИЮЛ, 08:03 В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови
16 ИЮЛ, 06:46 В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения
15 ИЮЛ, 19:59 В Ростовской области создана компания SR Satellites по сборке малых космических аппаратов В Ростовской области создана компания SR Satellites по сборке малых космических аппаратов
В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»
В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»
15 ИЮЛ, 18:47 МАКС приглашает! «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ», «День студента» и спортивные состязания МАКС приглашает! «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ», «День студента» и спортивные состязания
15 ИЮЛ, 17:42 В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса
15 ИЮЛ, 14:50 В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов
14 ИЮЛ, 23:46 В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter