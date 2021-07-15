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Власти Крыма высказались о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

15.07.2021 17:47
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Власти Крыма высказались о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

Александр Остапенко заявил, что в этом туристическом сезоне такое решение может быть принято, но на федеральном уровне.

Глава Министерства здравоохранения Крымского полуострова Александр Остапенко рассказал журналистам, что в этом туристическом сезоне власти региона не собираются вводить обязательное прививание против новой коронавирусной инфекции для туристов по примеру Краснодарского края, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Антон Лясковский допустил, что власти полуострова могут ввести новые антикоронавирусные требования для туристов по аналогии с Краснодарским краем: предъявление сертификата о прохождении полной вакцинации или действующего ПЦР-теста, передает «Московский комсомолец».

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