Украина захотела получить компенсацию еще и за «Турецкий поток»

Оксана Ищук заявила, что ущерб Киеву наносится Белградом, Будапештом и Софией.

Директор украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук считает, что Киев и Брюссель должны вести переговоры по поводу компенсации убытков за строительство газового проекта «Турецкий поток». Она пояснила, что речь идет о реализации интерконнектора на сербско-венгерской границе, поскольку с его помощью Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины через Сербию и Болгарию. По ее словам, в этом случае Киев потеряет порядка $450 млн.

Также Оксана Ищук выразила беспокойство, что при полной загрузке газопроводов «Северный поток-1», «Ямал – Европа» и «Турецкий поток» украинская сторона будет выполнять второстепенную транзитную роль на случай технических неполадок и колебаний спроса, пишет Московский комсомолец.

Ранее в Германии заявили, что энергетический проект «Северный поток-2» нужен республике.