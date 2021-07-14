Мурашко рассказал, нужно ли делать прививку от COVID-19 после достижения коллективного иммунитета

Михаил Мурашко заявил, что после формирования популяционного иммунитета к вирусу прививку достаточно делать один раз в год.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в беседе с изданием РИА Новости рассказал, нужно ли делать прививки против коронавирусной инфекции после достижения коллективного иммунитета к COVID-19. По его словам, когда у людей появится защита к вирусу, тогда им достаточно будет вакцинироваться один раз в год.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, когда в России стартует прививание подростков против COVID-19.