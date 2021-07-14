Гинцбург рассказал, когда стартует вакцинация подростков от COVID-19 в России

Александр Гинцбург надеется, что прививание детей от 12 до 17 лет начнется до 20 сентября.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в Российской Федерации вакцинация подростков (дети от 12 до 17 лет) от инфекции COVID-19 должна стартовать до 20 сентября. По его словам, специалисты делают все возможное для того, чтобы прививание несовершеннолетних россиян началось быстрее, поскольку в последнее время участились случаи тяжелого течения заболевания у данной категории граждан.

Напомним, что на данный момент в Москве проходит испытание вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, в исследовании принимают участие 100 добровольцев. Сейчас первый компонент препарата получил 21 человек, пишет РИА Новости.

Ранее российский артист Михаил Боярский ответил на слухи о своей госпитализации из-за инфекции COVID-19.