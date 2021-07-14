В геосервисе 2ГИС появилась карта МАКС-2021

Карта авиасалона МАКС-2021 включает все объекты инфраструктуры.

Компания 2ГИС, входящая в экосистему Сбера, подготовила детальную карту авиасалона МАКС-2021, которую можно скачать в мобильном приложении 2ГИС или на сайте 2gis.ru. Она поможет любителям авиации легко ориентироваться на площадке мероприятия и быстро находить нужные павильоны или услуги. На карте отмечены все объекты инфраструктуры выставки: шале, стенды внутри павильонов, стоянка самолетов, точки общественного питания, туалеты, парковки и пункты охраны.

Кроме того в 2ГИС посетители авиасалона МАКС-2021 смогут подобрать наиболее удобные маршруты, добраться до места проведения выставки или вернуться обратно в Москву на транспорте, а также найти описание демонстрируемой техники.

Напомним, что Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в период с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.