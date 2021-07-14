Даже соль может подорожать в России. Поставщики говорят о росте цены на 32%

Соль для конечных потребителей в России может подорожать на 32% из-за роста ставок на полувагоны. Это внесет вклад в дальнейший рост цен на все. При этом у РЖД «значительный профицит» полувагонов, но собственники создают искусственный дефицит.

Об этом пишет «Коммерсант», а также ТАСС со ссылкой на письмо исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова министру транспорта Виталию Савельеву. Востриков отмечает, что на конец марта 2021 года в распоряжении РЖД было 577 737 единиц полувагонов при потребности рынка в 430-450 тыс. единиц. Несмотря на это ставки на перевозку выросли на 40% за три месяца, а собственники полувагонов начали сокращать предложение. Возник искусственный дефицит.

Сейчас собственники вагонов «гарантируют поставку вагонов в количестве почти в два раза меньше, чем составляет потребность». Это уже привело к остановке нескольких производственных площадок и срыву контрактов. Есть риск срыва поставок соли для нужд предприятий пищевой промышленности и роста конечной цены товара на 32%.

Рыночными факторами эта ситуация не обусловлена, а является скоординированными действиями собственников подвижного состава, пишет Востриков министру транспорта. Рост погрузки в 2021 году по сравнению с 2020 годом сильно отстает от показателей загрузки в 2018-2019 годах. При этом два-три года назад количество полувагонов на рынке было на 115 тыс. единиц меньше.

Министра транспорта Савельева просят решить данную проблему и предоставить соледобывающим компаниям нужное количество полувагонов по приемлемой ставке.