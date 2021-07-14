Боярский ответил на слухи о своей госпитализации из-за COVID-19

Михаил Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации из-за коронавирусной инфекции.

Народный артист РСФСР, советский и российский актер, певец, музыкант Михаил Боярский заявил, что слухи о его госпитализации из-за коронавирусной инфекции не соответствуют действительности.

Представитель звезды сообщил изданию РИА Новости, что у артиста только подозревают COVID-19, сейчас он находится дома и чувствует себя нормально.

Ранее средства массовой информации распространили сведения о том, что Михаила Боярского три назад выявили коронавирусную инфекцию и госпитализировали в Боткинскую больницу.

Напомним, что москвичам предложили набить временную татуировку с QR-кодом после прохождения полной вакцинации, чтобы проходить в рестораны и кафе Москвы.