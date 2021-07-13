За отрицание распада СССР и непризнание России жителя Волгограда осудили на 6 лет колонии

В России впервые осудили человека за отрицание распада Советского Союза и непризнание существования Российской Федерации. 53-летний житель Волгограда Александр Мордовцев получил 6 лет колонии за распространение подобных утверждений.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета. Мордовцева признали виновным в создании экстремистской организации – ч. 1 ст. 282 УК РФ. Следствие выдвинуло версию, по которой Мордовцев являлся «одним из лидеров» некоей запрещенной в России организации.

Он «тайно вовлекал в преступное объединение новых участников» и пропагандировал «отрицание Российской Федерации как государства», а также не признавал действующие на ее территории законы.

Мордовцева задержали в ноябре 2020 года вместе с двумя знакомыми. При нем были «бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства Российской Федерации». Руководителем экстремистской ячейки, по версии следствия, был все же не Мордовцев, а 42-летний Сергей М. Он называл себя «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей» всех ранее существовавших объектов и субъектов права «в пространстве на территории Волгоградской области». Его делом сейчас занимается прокуратура.

Президент Владимир Путин в 2005 году назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. По его мнению, так можно считать, поскольку после развала Советского Союза 25 млн русских «в одну ночь оказались за границей».