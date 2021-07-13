ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 ИЮЛ, 22:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 ИЮЛ, 22:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

За отрицание распада СССР и непризнание России жителя Волгограда осудили на 6 лет колонии

13.07.2021 19:41
Комментарии: 1
За отрицание распада СССР и непризнание России жителя Волгограда осудили на 6 лет колонии

В России впервые осудили человека за отрицание распада Советского Союза и непризнание существования Российской Федерации. 53-летний житель Волгограда Александр Мордовцев получил 6 лет колонии за распространение подобных утверждений.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета. Мордовцева признали виновным в создании экстремистской организации – ч. 1 ст. 282 УК РФ. Следствие выдвинуло версию, по которой Мордовцев являлся «одним из лидеров» некоей запрещенной в России организации.

Он «тайно вовлекал в преступное объединение новых участников» и пропагандировал «отрицание Российской Федерации как государства», а также не признавал действующие на ее территории законы.

Мордовцева задержали в ноябре 2020 года вместе с двумя знакомыми. При нем были «бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства Российской Федерации». Руководителем экстремистской ячейки, по версии следствия, был все же не Мордовцев, а 42-летний Сергей М. Он называл себя «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей» всех ранее существовавших объектов и субъектов права «в пространстве на территории Волгоградской области». Его делом сейчас занимается прокуратура.

Президент Владимир Путин в 2005 году назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. По его мнению, так можно считать, поскольку после развала Советского Союза 25 млн русских «в одну ночь оказались за границей».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
20:22 1 0
Valeriy Bondarik:

,,,Здравия Вам,,, [Особенно ПСИхологического] ````````````````````````````````````````````` _Да нет, чисто СУБЬЕКТивно - Россия Существует ! НО...БОЛЬШИНСТВО народа ТАМошнего, Реально - по СССР (Советскому Союзу) ТОСКУЕТ... * Что такое НЫНЕшняя россия (ФАКТически) ? ...а ЭТО - Полит-"АГРЫЗОК" того - Советского Союза! (и ТАМОшняя "власть" ДЛЯ масс - это Полит--ОБУЗА...) * ДЕСЯТКИ миллионов НИЩИХ - по ВСЕЙ стране ! ...рф НЕ суверенна - и Управляется ИЗ-ВНЕ... (там НЫНЕШНЮЮ власть - ПОРА Менять ! Русским Людям Нужно - Власть Возвращать !) ...и НЕ надо - РАЗНОМАСТНЫМ "патриотам" ВЕРЕЩАТЬ! - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтион. Канада. 13-7-21. P.S. ОТЧЕГО в рф НЫНЕ - такие МАСШТАБНЫЕ ---> ПРОБЛЕМЫ и...разные НЕСЧАСТЬИ ? да ОТ ТОГО что ТАМ - ЧУЖИЕ ей во-власти...!

Статьи

В ООН рассказали о сотнях тысяч россиян на грани голода

В ООН рассказали о сотнях тысяч россиян на грани голода
Экономика

Власти записали в планы низкий рост зарплат. Так медленно за последние 20 лет они еще не росли

Власти записали в планы низкий рост зарплат. Так медленно за последние 20 лет они еще не росли
Экономика

Россияне заняли на отдых 623 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 1991 года

Россияне заняли на отдых 623 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 1991 года
Экономика 1

Росстат опроверг утверждение, что Россия – «страна-бензоколонка». Ранее об этом говорил Путин

Росстат опроверг утверждение, что Россия – «страна-бензоколонка». Ранее об этом говорил Путин
Экономика 1

Узнай, страна!

«Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа

«Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа

В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей

В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей

Новости дня

20:22 «Мегафон» грозится отстранить от работы непривитых сотрудников с 15 июля «Мегафон» грозится отстранить от работы непривитых сотрудников с 15 июля
В ООН рассказали о сотнях тысяч россиян на грани голода
В ООН рассказали о сотнях тысяч россиян на грани голода
18:11 Компания «Ростех» покажет на МАКС-2021 «принципиально новый» военный самолет Компания «Ростех» покажет на МАКС-2021 «принципиально новый» военный самолет
17:45 Франция распространит COVID-пропуска на детей от 12 лет Франция распространит COVID-пропуска на детей от 12 лет
17:31 В России могут повыситься цены на все продукты В России могут повыситься цены на все продукты
17:08 Более 100 мигрантов выдворят из России после массовой драки в Москве Более 100 мигрантов выдворят из России после массовой драки в Москве
16:22 Зеленский: Украина должна иметь гарантии по газу на 10-15 лет после запуска СП-2 Зеленский: Украина должна иметь гарантии по газу на 10-15 лет после запуска СП-2
Власти записали в планы низкий рост зарплат. Так медленно за последние 20 лет они еще не росли
Власти записали в планы низкий рост зарплат. Так медленно за последние 20 лет они еще не росли
14:32 В Москве отстраняют от работы непривитых сотрудников метро и водителей трамваем В Москве отстраняют от работы непривитых сотрудников метро и водителей трамваем

Узнай, страна!

21:26 «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа
В Кремле допустили принятие жестких мер за отказ от вакцинации
В Кремле допустили принятие жестких мер за отказ от вакцинации
19:43 В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
14:48 В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel
12 ИЮЛ, 23:26 В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь
12 ИЮЛ, 21:12 В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов
12 ИЮЛ, 16:49 Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес
Россияне заняли на отдых 623 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 1991 года
Россияне заняли на отдых 623 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 1991 года
12 ИЮЛ, 14:38 В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС
11 ИЮЛ, 20:53 МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России
10 ИЮЛ, 10:58 ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки
09 ИЮЛ, 21:28 В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter