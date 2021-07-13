За отрицание распада СССР и непризнание России жителя Волгограда осудили на 6 лет колонии
В России впервые осудили человека за отрицание распада Советского Союза и непризнание существования Российской Федерации. 53-летний житель Волгограда Александр Мордовцев получил 6 лет колонии за распространение подобных утверждений.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета. Мордовцева признали виновным в создании экстремистской организации – ч. 1 ст. 282 УК РФ. Следствие выдвинуло версию, по которой Мордовцев являлся «одним из лидеров» некоей запрещенной в России организации.
Он «тайно вовлекал в преступное объединение новых участников» и пропагандировал «отрицание Российской Федерации как государства», а также не признавал действующие на ее территории законы.
Мордовцева задержали в ноябре 2020 года вместе с двумя знакомыми. При нем были «бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства Российской Федерации». Руководителем экстремистской ячейки, по версии следствия, был все же не Мордовцев, а 42-летний Сергей М. Он называл себя «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей» всех ранее существовавших объектов и субъектов права «в пространстве на территории Волгоградской области». Его делом сейчас занимается прокуратура.
Президент Владимир Путин в 2005 году назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. По его мнению, так можно считать, поскольку после развала Советского Союза 25 млн русских «в одну ночь оказались за границей».
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,,,Здравия Вам,,, [Особенно ПСИхологического] ````````````````````````````````````````````` _Да нет, чисто СУБЬЕКТивно - Россия Существует ! НО...БОЛЬШИНСТВО народа ТАМошнего, Реально - по СССР (Советскому Союзу) ТОСКУЕТ... * Что такое НЫНЕшняя россия (ФАКТически) ? ...а ЭТО - Полит-"АГРЫЗОК" того - Советского Союза! (и ТАМОшняя "власть" ДЛЯ масс - это Полит--ОБУЗА...) * ДЕСЯТКИ миллионов НИЩИХ - по ВСЕЙ стране ! ...рф НЕ суверенна - и Управляется ИЗ-ВНЕ... (там НЫНЕШНЮЮ власть - ПОРА Менять ! Русским Людям Нужно - Власть Возвращать !) ...и НЕ надо - РАЗНОМАСТНЫМ "патриотам" ВЕРЕЩАТЬ! - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтион. Канада. 13-7-21. P.S. ОТЧЕГО в рф НЫНЕ - такие МАСШТАБНЫЕ ---> ПРОБЛЕМЫ и...разные НЕСЧАСТЬИ ? да ОТ ТОГО что ТАМ - ЧУЖИЕ ей во-власти...!