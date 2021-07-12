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«Северный поток-2» собираются переключить на водород вместо газа уже к 2030 году

12.07.2021 15:03
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«Северный поток-2» собираются переключить на водород вместо газа уже к 2030 году

Российский газопровод «Северный поток-2» может использоваться для поставок водорода вместо природного газа. Перейти на более экологический вид топлива придется из-за отказа Евросоюза от углеводородов и перехода на зеленую энергетику.

Об этом немецкому изданию Handelsblatt сообщил управляющий директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Северный поток-2», который все еще не достроен, может быть подготовлен для транспортировки водорода уже к 2030 году. В общей сложности по нему могут прокачивать до 55 млрд кубометров водорода в год.

Варнинг заверил, что перспектива выглядит «очень реалистично», проведены «многообещающие исследования». Возможность транспортировки водорода он назвал «четкой целью». Однако США способны помешать этому санкциями. В частности, Вашингтон угрожает компаниям, которые должны сертифицировать газопровод и разрешить его запуск.

Строительство газопровода из-за санкций США задерживается на полтора года. Проект стал дороже на несколько сотен миллионов долларов, заявил Варнинг. Тем не менее газопровод готов уже на 98%. «Мы полагаем, что строительные работы будут закончены в конце августа», – сказал управляющий директор Nord Stream 2 AG.

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