ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
08 ИЮЛ, 23:01 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ИЮЛ, 23:01 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

ГК «Финвал» совершит промышленную революцию на МАКС-2021

08.07.2021 21:23
Комментарии
ГК «Финвал» совершит промышленную революцию на МАКС-2021

Экспозиция компании будет располагаться в шале 2F6.

Группа компаний «Финвал», основанная в 1991 году, станет участником Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Организация занимается реализацией высокотехнологичных проектов в таких отраслях экономики, как авиация, аэрокосмос, судостроение, медицина, автомобильное и энергетическое машиностроение.

На выставке МАКС-2021 ГК «Финвал» представит тематическую экспозицию «Индустрия 4.0 в машиностроении», которая посвящена передовым технологиям. По словам директора департамента цифровой трансформации компании Руслана Коваленко, на мероприятии будут показаны образцы инструментов и оборудования, способных совершить промышленную революцию. В частности, посетители выставки увидят элементы будущего, которые в сжатые сроки смогут автоматизировать выполнение производственных задач, повысить эффективность предприятия, а также оптимизировать технологические процессы.

Любителям авиации представят такие образцы, как:

  • Коллаборативный робот и мобильные роботы. Эти машины помогут механизировать некоторые логистические и производственные операции, причем временные и финансовые затраты будут минимальными.
  • Прецизионный и стереолитографический 3D-принтеры. Первый предназначен для изготовления литейной модели высокой точности, а второй – производства большого количества мелких деталей или крупногабаритной детали.
  • Режущий инструмент Sandvik. Он позволяет повысить эффективность операций и измерительных средств с беспроводной передачей данных, связанных с резанием и обработкой.
  • Цифровая платформа CoroPlus, которая используется для создания и импортирования 3D-модели инструмента в CAM системы, а также для разработки управляющей программы современных станков с числовым программным управлением.
  • Измерительные средства в комплекте с беспроводными передатчиками. Их применение способно не допустить некоторых ошибок и сократить в два раза продолжительность операций.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.

Комментировать (без регистрации)
Airbus впервые покажет новейший самолет А350-1000 на авиасалоне МАКС
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте

Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
Экономика

Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией

Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией
Политика

Китай поддержал усиление зависимости России от юаня

Китай поддержал усиление зависимости России от юаня
Экономика 2

Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами

Кремль «оградит» россиян от «плохих» новостей. Данные о зарплатах и смертности портят картину перед выборами
Экономика 11

Узнай, страна!

Авиашоу МАКС. Взлеты и падения

Авиашоу МАКС. Взлеты и падения

В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер

В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер

Новости дня

18:44 Московские власти потратят 540 млн рублей, чтобы следить за критикой в соцсетях Московские власти потратят 540 млн рублей, чтобы следить за критикой в соцсетях
Украина выдвинет Германии жесткие условия по «Северному потоку-2»
Украина выдвинет Германии жесткие условия по «Северному потоку-2»
17:44 Путин разрешил россиянам летать на курорты Египта. Запрет действовал с 2015 года Путин разрешил россиянам летать на курорты Египта. Запрет действовал с 2015 года
16:56 Песков ответил на призыв Франции не признавать вакцину из России Песков ответил на призыв Франции не признавать вакцину из России
16:31 МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму из-за ливней МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму из-за ливней
15:02 Первое уголовное дело возбудили о покупке поддельного QR-кода в Москве Первое уголовное дело возбудили о покупке поддельного QR-кода в Москве
14:58 Еще один регион России вводит посещение кафе по QR-кодам Еще один регион России вводит посещение кафе по QR-кодам
Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Он получал 2,5 млн евро в год
Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Он получал 2,5 млн евро в год
14:13 «Ты ответишь за базар». Калининградца задержали за угрозы главе местного Роспотребнадзора «Ты ответишь за базар». Калининградца задержали за угрозы главе местного Роспотребнадзора

Узнай, страна!

22:47 Авиашоу МАКС. Взлеты и падения Авиашоу МАКС. Взлеты и падения
Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
Сбербанк предсказал падение доллара до 70 рублей. Набиуллина поможет российской валюте
22:35 В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер
16:24 В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума
07 ИЮЛ, 23:38 В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна
07 ИЮЛ, 22:23 МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны МАКС - крупнейшая международная бизнес-площадка страны
07 ИЮЛ, 20:39 В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов
Москвичам разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа
Москвичам разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа
07 ИЮЛ, 18:41 В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции
07 ИЮЛ, 06:58 ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики
06 ИЮЛ, 23:56 В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге
06 ИЮЛ, 23:32 МАКС. Начало истории МАКС. Начало истории
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter