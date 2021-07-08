ГК «Финвал» совершит промышленную революцию на МАКС-2021
Экспозиция компании будет располагаться в шале 2F6.
Группа компаний «Финвал», основанная в 1991 году, станет участником Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Организация занимается реализацией высокотехнологичных проектов в таких отраслях экономики, как авиация, аэрокосмос, судостроение, медицина, автомобильное и энергетическое машиностроение.
На выставке МАКС-2021 ГК «Финвал» представит тематическую экспозицию «Индустрия 4.0 в машиностроении», которая посвящена передовым технологиям. По словам директора департамента цифровой трансформации компании Руслана Коваленко, на мероприятии будут показаны образцы инструментов и оборудования, способных совершить промышленную революцию. В частности, посетители выставки увидят элементы будущего, которые в сжатые сроки смогут автоматизировать выполнение производственных задач, повысить эффективность предприятия, а также оптимизировать технологические процессы.
Любителям авиации представят такие образцы, как:
- Коллаборативный робот и мобильные роботы. Эти машины помогут механизировать некоторые логистические и производственные операции, причем временные и финансовые затраты будут минимальными.
- Прецизионный и стереолитографический 3D-принтеры. Первый предназначен для изготовления литейной модели высокой точности, а второй – производства большого количества мелких деталей или крупногабаритной детали.
- Режущий инструмент Sandvik. Он позволяет повысить эффективность операций и измерительных средств с беспроводной передачей данных, связанных с резанием и обработкой.
- Цифровая платформа CoroPlus, которая используется для создания и импортирования 3D-модели инструмента в CAM системы, а также для разработки управляющей программы современных станков с числовым программным управлением.
- Измерительные средства в комплекте с беспроводными передатчиками. Их применение способно не допустить некоторых ошибок и сократить в два раза продолжительность операций.
Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области.
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