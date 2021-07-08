Песков ответил на призыв Франции не признавать вакцину из России

Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против недобросовестной конкуренции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что демократическое общество не может заниматься дискриминацией вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

«Мы всегда выступаем против политизации в этой области», - сказал он.

Также представитель отметил, что Россия готова вести диалог со странами Европейского Союза по поводу вакцин, однако Москва не поддерживает проявления недобросовестной конкуренции. Такими словами Дмитрий Песков отреагировал на призыв Франции к ЕС не признавать российскую и китайскую вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве разрешили посещать летние веранды точек общепита без QR-кода до 1 августа 2021 года.