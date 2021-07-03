Налогоплательщики ждут других результатов. Вице-премьер раскритиковал сборные Россию

Провальные выступления российских сборных на международных соревнованиях не соответствуют государственным вложениям. Футболисты вылетели с Евро-2020, хоккеисты проиграли в одной четвертой финала, а баскетболисты не прошли отбор на олимпиаду.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с министром спорта Олегом Матыциным, представителем администрации президента и представителями спортивных федераций. «Это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство», – заявил Чернышенко.

Чернышенко потребовал до середины июля представить предложения по развитию системы управления спортом, в том числе решить вопрос с кадрами и установить «потолок» зарплат для спортсменов.

Накануне главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, получающий из бюджета 2,5 млн евро в год, отказался уходить с поста, несмотря на провал команды на чемпионате. Черчесов – один из самых высокооплачиваемых тренеров среди мировых сборных. По информации спортивного журналиста Василия Уткина, глава РФС Александр Дюков (он же глава «Газпромнефти») «склонен сохранить Черчесова» на посту тренера.