Черчесов отказался уйти в отставку после провала на Евро-2020. Он получает 2,5 млн евро в год

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался уходить в отставку после провала команды на Евро-2020. Он назвал себя «солдатом своей страны». За свою работу он получает одну из самых больших зарплат среди тренеров – 2,5 млн евро в год.

Об этом пишет РБК. Черчесов подчеркнул, что ему дали задание, и он его выполняет. «Выполняю задание уже пять лет. Пока сформулировал бы так», – сказал тренер сборной России. «У меня мысли о том, как 1 сентября обыграть Хорватию», – поделился он планами.

При этом с «руководством» он не проводил разбора матчей турнира, с которого Россия вылетела. Черчесов надеется, что решение о его отставке будет приниматься «спокойно» и «по-деловому». О том, что его работа неудовлетворительна, 30 июня заявил технический комитет Российского футбольного союза (РФС).

По словам спортивного журналиста Василия Уткина, глава РФС Александр Дюков, тем не менее, «склонен сохранить Черчесова» на посту тренера.

Зарплата Черчесова одна из самых больших среди тренеров национальных сборных в Европе – 2,5 млн евро в год. При этом у России один из худших результатов на Евро-2020: сборная проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).