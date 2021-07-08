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Российское вино подорожает на 10% до конца года

08.07.2021 10:51
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Российское вино подорожает на 10% до конца года

Россиян предупредили о подорожании отечественных вин на 10% до конца года. При этом розничные цены увеличатся меньше, чем оптовые: в опте вино станет дороже на 15-20%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «национальные кредитные рейтинги». В рознице цены вырастут чуть выше инфляции – 6% плюс 4% придется на подорожавший виноград. Однако для точной оценки необходимо оценить урожай 2021 года.

Среди причин подорожания аналитики называют: рост цен на виноматериалы (они в дефиците из-за засухи), дефицит российских саженцев и увеличение стоимости импортных саженцев.

В холдинге «Абрау-Дюрсо» опровергают аналитиков – подорожание возможно, но оно будет небольшим. А вообще планов повышать цены у холдинга нет.

В 2020 году российские вина крепостью до 14% подорожали на 4,6%, до 432,2 руб. за 1 л, а игристое вино подорожало на 4,5%, до 359,9 руб.

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