Airbus впервые покажет новейший самолет А350-1000 на авиасалоне МАКС

Стенд компании Airbus будет размещен в павильоне D3.

Подразделение Airbus Defence and Space, у которого имеется опыт промышленной локализации производства на территории России, станет участником Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. На выставке компания покажет свои новейшие перспективные разработки, актуальные как для российского, так и международного рынка.

В частности, Airbus представит на мероприятии свои инновационные проекты, создаваемые в России. Впервые на выставке будет показан дальнемагистральный широкофюзеляжный двухдвигательный самолет А350-1000, рассчитанный на перевозку 440 пассажиров. Дальность полета воздушного транспорта составит порядка 16 тыс. км. В летательном аппарате установлены современные двигатели Rolls Royce Trent XWB 97 с увеличенной на 15% тягой. Кроме того в самолете будет использована технология непрерывной оптимизации профиля крыла, которая позволит снизить потребление топлива и уменьшить лобовое сопротивление.

Лайнер А350-1000 примет участие не только в статической экспозиции, но и поучаствует в летной программе МАКС-2021 с 20 по 22 июля.

Напоминаем, что выставка МАКС-2021 откроет свои двери для любителей авиации с 20 по 25 июля 2021 года в городе Жуковский Московской области.