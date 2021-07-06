Продуктовое эмбарго Путина теряет популярность среди россиян

Растет число россиян, негативно относящихся к решению президента Владимира Путина запретить поставки в Россию качественных европейских продуктов питания. По данным ВЦИОМ, число противников этого решения выросло с 9% до 36%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 40 регионов России. В 2014 году 84% россиян поддерживали смелый шаг Путина – запретить ввоз качественных продуктов в России в ответ на санкции США и ЕС за присоединение Крыма. Несогласных тогда было всего 9%.

Через год россияне увидели порядком опустевшие полки магазинов, но надеялись на провозглашенное властями импортозамещение. Число сторонников эмбарго снизилось до 73%. Доля недовольных выросла до 20%.

К 2021 году программа импортозамещения провалилась и обернулась резким ростом импорта пальмового масла в Россию – из этой вредной основы делают большинство продуктов для замещения импорта. Однако число тех, кто до сих пор поддерживает эмбарго, составляет 57%. Но противников у решения все больше – 36%. При этом 7% затруднились с ответом.

Самое большое количество недовольных эмбарго (50%) – в наиболее крупных и развитых городах: в Москве и Санкт-Петербурге. Наименьшее количество недовольных (30%) – в сельской местности.

По данным РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок, россияне из-за продуктового эмбарго Путина теряют ежегодно 445 млрд руб. в ценах 2013 года, или 3 тыс. руб. на человека. Успешным импортозамещение эксперты называют только в трех отраслях: производство птицы, помидоров и свинины.