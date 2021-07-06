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Квартиру за 60 млн рублей в элитном доме в Москве получала как «нуждающаяся» глава Ростуризма

06.07.2021 16:17
Комментарии: 2
Квартиру за 60 млн рублей в элитном доме в Москве получала как «нуждающаяся» глава Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова получила в качестве «нуждающейся» квартиру стоимостью 60 млн руб. в элитном доме в Москве. У чиновницы, по официальным данным, нет мужа и детей, ей 36 лет.

Об этом пишет команда политика Алексея Навального в своем новом расследовании. Речь идет о квартире на Садовнической набережной – здесь из-за обрушения одного из старых домов снесли целый квартал. Власти обещали, что его застроят социальным жильем и раздадут квартиры нуждающимся молодым семьям. Но этого не произошло – квартиры в элитном месте забирают себе чиновники.

Глава Ростуризма Догузова получила квартиру в доме номер 80 по Садовнической набережной в 2019 году. Она «попала в списки нуждающихся, встала в очередь на получение квартиры», утверждает команда Навального. В результате ей выдали квартиру площадью 105 кв. м., рыночная стоимость которой – 60 млн руб. Чиновница ничего не платила за квартиру, более того, у нее нет семьи в качестве основания для получения социального жилья.

Доход чиновницы вырос почти вдвое в 2020 году – она заработала 3,6 млн руб. против 1,7 млн в 2019-м. При этом это был год пандемии и закрытых границ, что сильно ударило по отрасли, которую она курирует от государства. До прихода на должность главы Ростуризма чиновника работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям.

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18:34 1 0
Ник :

Каждый здравомыслящий все сразу понял!....

18:29 1 0
Александр Н:

Рос туризм? А что такое Рос туризм и кого и куда он отправляет ?- нет не слышал ...но раз дали значит она или заслужила или отработает

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