Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮЛ, 22:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 ИЮЛ, 22:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

С некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию

05.07.2021 17:08
Комментарии
С некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию

Инфицированным путешественникам, находящимся на изоляции, не будут выплачивать компенсаций.

В Ростуризме сообщили, что сегодня, 5 июля, со 103 российских путешественников, которые сейчас находятся на Кубе, сняли изоляцию. В ведомстве добавили, что на данный момент еще 89 туристов из России ожидают проведения повторного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров РФ напомнили, что инфицированным путешественникам, находящимся на изоляции, не будут выплачивать компенсаций, потому что они в подобных случаях не полагаются, пишет Московский комсомолец.

Ранее стало известно, что на Кубе не менее 150 туристов из России оказались изолированными из-за коронавирусной инфекции.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
В Европе раскритиковали российский закон о шампанском
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
Экономика

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России
Экономика 2

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»
Экономика 2

«В советское время цены не росли». Властям предложили «обуздать» цены на продукты

«В советское время цены не росли». Властям предложили «обуздать» цены на продукты
Экономика 3

Узнай, страна!

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт

В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт

Новости дня

17:07 Белоруссия хочет закупить вакцину Pfizer. В США пообещали «передать, если останется» Белоруссия хочет закупить вакцину Pfizer. В США пообещали «передать, если останется»
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
15:39 «Авиасалон» МАКС ждет любителей авиации «Авиасалон» МАКС ждет любителей авиации
15:15 Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы» Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы»
13:39 Песков ответил на вопрос о возможном повышении налогов в России Песков ответил на вопрос о возможном повышении налогов в России
13:13 В Кремле прокомментировали переговоры ОПЕК+ В Кремле прокомментировали переговоры ОПЕК+
11:50 Россия может вернуться к советской системе ценообразования Россия может вернуться к советской системе ценообразования
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
11:18 Режиссер Владимир Меньшов умер из-за последствий коронавируса Режиссер Владимир Меньшов умер из-за последствий коронавируса

Узнай, страна!

22:46 В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
Непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу
Непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу
21:03 В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
20:21 МАКСу быть! МАКСу быть!
17:47 ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики
02 ИЮЛ, 14:40 ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств
02 ИЮЛ, 14:11 В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост
В Европе раскритиковали российский закон о шампанском
В Европе раскритиковали российский закон о шампанском
02 ИЮЛ, 12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
02 ИЮЛ, 11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
01 ИЮЛ, 22:16 В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter