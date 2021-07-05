С некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию

Инфицированным путешественникам, находящимся на изоляции, не будут выплачивать компенсаций.

В Ростуризме сообщили, что сегодня, 5 июля, со 103 российских путешественников, которые сейчас находятся на Кубе, сняли изоляцию. В ведомстве добавили, что на данный момент еще 89 туристов из России ожидают проведения повторного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров РФ напомнили, что инфицированным путешественникам, находящимся на изоляции, не будут выплачивать компенсаций, потому что они в подобных случаях не полагаются, пишет Московский комсомолец.

Ранее стало известно, что на Кубе не менее 150 туристов из России оказались изолированными из-за коронавирусной инфекции.