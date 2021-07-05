В Европе раскритиковали российский закон о шампанском

Представитель ЕК заявил, что закон может негативно сказаться на винном экспорте.м

Представитель Европейской комиссии (ЕК) сообщил, что ЕК вступает против нового российского закона о виноделии. Он пояснил, что данный документ может негативно сказаться на экспорте вина и шампанского, поэтому будет сделано все возможное для того, чтобы защитить права компаний Европы. Также представитель добавил, ЕК будет активно выражать свои опасения и беспокойства по этому поводу, пишет Московский комсомолец.

Напомним, что 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон о виноделии. Теперь термин «шампанское» могут использовать только российские производители, а зарубежные компании обязаны маркировать свою продукцию как «игристые вина».

Отмечается, что после принятия закона о виноделии, один из самых крупных производителей шампанских вин Moet Hennessy объявил о приостановке поставок своей продукции в Россию, однако позднее организация согласилась внести изменения в маркировку.

Ранее «Капитал страны» передавал, что «Авиасалон» МАКС открывает свои двери для любителей авиации.