В Кремле прокомментировали переговоры ОПЕК+

Дмитрий Песков сообщил, что вопрос по добычи нефти не может обсуждаться в публичном формате.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник рассказал, что страны-члены ОПЕК+ еще не достигли консенсуса по поводу соглашения по добычи нефти после июля 2021 года. По его словам, данная тема будет обсуждаться до тех пор, пока участники альянса не договорятся. Других комментариев Дмитрий Песков не привел. Такими словами пресс-секретарь Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет ТАСС.

Отмечается, что в понедельник страны-члены ОПЕК+ проведут третий раунд переговоров по достижению соглашений об ограничении добычи нефти. Встречи альянса, которые состоялись 1 и 2 июля не принесли результатов, поскольку ОАЭ настаивают на пересмотре условий сделки по нефтедобычи до конца 2022 года.

Напомним, что 1 июля, в преддверии саммита ОПЕК+, стоимость нефти марки WTI увеличилась до $75,04 за баррель, а сорта Brent - до $76,03 за баррель.

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