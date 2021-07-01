Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75

Последний раз цены в данном диапазоне фиксировались до 10 октября 2018 года.

Согласно данным торгов, 1 июля по состоянию на 13.54 мск стоимость нефти сорта WTI выросла на 2,12%, до $75,04 за баррель. Отмечается, что такое поднятие связано с предстоящим саммитом ОПЕК+, который должен состояться сегодня.

Отмечается, что цена нефти марки Brent увеличилась на 1,88%, до $76,03 за баррель, пишет РИА Новости.

Ранее столичные власти рассказали, закроется ли городской транспорт Москвы из-за пандемии коронавирусной инфекции.