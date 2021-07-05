Россия может вернуться к советской системе ценообразования

Вера Ганзя считает, что экономическая модель СССР имеет свои плюсы.

Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила мнение, что России необходимо вернуться к советской системе ценообразования, поскольку во времена СССР цены не росли, а в некоторых случаях даже снижались.

«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», - добавила она.

По словам депутата, предпринятые правительством меры по сдерживанию цен не привели к хорошим результатам. Вера Ганзя пояснила, что предприниматели и ритейлеры в штыки воспринимали такие шаги, поэтому они либо придерживали товары до лучших времен, либо искали более выгодные рынки сбыта (в основном зарубежные), либо перепрофилировались. В этом случае, считает депутат, нужно определять уровень торговых надбавок как у предпринимателей, так и ритейлеров, и, если потребуется, «обуздывать их аппетиты».

Также Вера Ганзя возмутилась по поводу того, что российские компании и магазины стали повышать стоимость товаров первой необходимости. Она назвала такое поведение безнравственным и посоветовала им «научиться сдерживать свои аппетиты».

Ранее «Капитал страны» писал, что Роспотребнадзор заявил о потере 1 трлн рублей из-за пандемии в России.