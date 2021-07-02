Россиянам без прививки могут отказать в зачислении в ВУЗ

Новое ограничение для непривитых россиян предложил сенатор Александр Башкин. По его словам, те граждане, кто не пройдет вакцинацию от коронавируса, могут лишиться возможности поступить в высшие учебные заведения.

Об этом сообщает РИА Новости. Башкин отметил, что непривитые студенты могут вызвать вспышку заболевания в учебном заведении. Он попросил россиян, воспользовавшихся правом не прививаться, учесть интересы окружающих. «На тех же основаниях может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы», – подчеркнул представитель Совета Федерации.

При этом Башкин ссылается на закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». По его словам, он предполагает поражение в правах для невакционированных. Так, например, в законе есть положение, согласно которому гражданам может быть отказано в приеме в образовательную организацию, если существует угроза возникновения эпидемии.

Однако у человека остается выбор – делать прививку или нет, отметил Башкин. «Игры в одни ворота не бывает, интересы индивидуума и общества взаимоуравновешиваются», – говорит он.