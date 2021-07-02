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Комитет конгресса США принял поправку о санкциях по СП-2

02.07.2021 00:04
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Комитет конгресса США принял поправку о санкциях по СП-2

Поправка не позволит Джо Байдену приостановить санкции против Nord Stream 2 AG.

Член конгресса от штата Огайо, демократ Марси Капур предложила поправку, которая аннулирует решение лидера США Джо Байдена об отмене введения новых санкций в отношении компании-оператора газового проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Уточняется, что данный документ одобрил комитет по ассигнованиям палаты представителей. Теперь поправку должны принять обе палаты Конгресса США, однако пока не понятно, проголосуют ли за нее другие депутаты, пишет ТАСС.

Напомним, что Джо Байден отказался вводить штрафные санкции против компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне заявили, что такое решение связано с тем, что США не захотели портить отношения с Германией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что проект «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит».

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