Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ИЮЛ, 17:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ИЮЛ, 17:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19

01.07.2021 17:29
Комментарии
Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19

Максим Ликсутов заявил, что введение данной меры приведет к фактическому локдауну столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в четверг, 1 июля, на сессии Московского урбанистического форума рассказал, что столичные власти не собираются закрывать городской транспорт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он пояснил, что введение данной меры приведет к фактическому локдауну мегаполиса, поскольку в этом случае люди не смогут попасть на свои рабочие места, жизнедеятельность столицы остановится, пишут «Известия».

Ранее «Капитал страны» передавал, что на территории Российской Федерации могут появиться зарубежные вакцины против коронавирусной инфекции.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
В РФ диагностировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков

Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков
Экономика 2

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
Экономика 2

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Политика 28

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
Экономика 2

Узнай, страна!

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

Новости дня

17:54 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75
Сафронов отказался от сделки со следствием
Сафронов отказался от сделки со следствием
14:35 Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом
13:54 В РФ диагностировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19 В РФ диагностировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19
13:37 Собянин прокомментировал прогнозы о том, что люди покинут города Собянин прокомментировал прогнозы о том, что люди покинут города
13:21 Первый сотрудник метро Москвы восстановился в должности после увольнения за поддержку Навального Первый сотрудник метро Москвы восстановился в должности после увольнения за поддержку Навального
12:58 На Украине считают, что сначала страна вступит в НАТО, а потом в ЕС На Украине считают, что сначала страна вступит в НАТО, а потом в ЕС
Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ
Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ
11:48 «Мы точно не один народ». Зеленский ответил Путину о единстве русских и украинцев «Мы точно не один народ». Зеленский ответил Путину о единстве русских и украинцев

Узнай, страна!

30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
Банки обяжут перейти на отечественное ПО за 3 года, чтобы избежать блокировок счетов
Банки обяжут перейти на отечественное ПО за 3 года, чтобы избежать блокировок счетов
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
В России могут появиться иностранные вакцины от COVID-19
В России могут появиться иностранные вакцины от COVID-19
28 ИЮН, 23:42 В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса
28 ИЮН, 23:04 В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel
28 ИЮН, 19:35 В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий
25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter