Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19

Максим Ликсутов заявил, что введение данной меры приведет к фактическому локдауну столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в четверг, 1 июля, на сессии Московского урбанистического форума рассказал, что столичные власти не собираются закрывать городской транспорт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он пояснил, что введение данной меры приведет к фактическому локдауну мегаполиса, поскольку в этом случае люди не смогут попасть на свои рабочие места, жизнедеятельность столицы остановится, пишут «Известия».

Ранее «Капитал страны» передавал, что на территории Российской Федерации могут появиться зарубежные вакцины против коронавирусной инфекции.