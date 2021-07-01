На Украине заявили, что «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит»

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в переговорах по газопроводу киевские власти будут исходить из безопасности и энергетических интересов Украины.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью LIGA.net заявил, что российский энергетический проект «Северный поток-2» является проблемой не только Украины, но и мирового сообщества, поскольку он всех «разъединяет» и «ссорит». В связи с этим политик сообщил, что киевские власти постараются сделать все для того, чтобы вторая ветка газопровода не заработала.

«Сейчас я согласен: ситуация выглядит плохо. Но мы продолжаем бороться», - сказал Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что на строительство «Северного потока-2» вряд ли удастся повлиять, однако в будущем данный проект ожидают процедуры сертификации и ввод в эксплуатацию.

«Каждая из этих процедур дает возможность сдержать проект от воплощения», - цитирует издание «Украина.ру» слова Дмитрия Кулебы.

Ранее стало известно, что в Чехии рассказали, как можно остановить работу «Северного потока-2».