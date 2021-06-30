В Роспотребнадзоре опровергли слова Путина о разных сроках эффективности «Спутника» и «Эпивака»

Президент Владимир Путин заявил, что у вакцины «Спутник V» более долгий срок защиты от коронавируса. Поэтому он выбрал ее, а не «Эпиваккорону». Но ученый из Роспотребнадзора опроверг это заявление – данных о сроках эффективности вакцин нет.

Об этом пишут «Открытые медиа». По словам замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у привитых обеими вакцинами иммунитет начинает снижаться через полгода так же, как и у переболевших.

С этим связаны сроки ревакцинации независимо от вида прививки – через шесть месяцев после вакцинации. «Это рекомендации для всех препаратов. Если бы это было не так, сделали бы исключение – «Эпивак» и «Ковивак» – полгода, «Спутник» – через год, но в рекомендации – полгода для всех вакцин».