Китайские читатели считают, что западные страны «попали в яму, которую сами вырыли».

Читатели китайского издания Guancha удивились дискуссиям, которые некоторые немецкие политики развернули вокруг строительства энергетического проекта «Северный поток-2». В частности, речь идет о заявлениях депутатов, допускающих остановку второй ветки трубопровода в случае, если данная газовая магистраль будет «угрожать Украине».

Китайцы выразили недоумение по поводу того, зачем Германия начала строительство «опасного» для украинской стороны проекта «Северный поток-2». Другие читатели газеты Guancha считают, что «самопожертвование» Берлина вряд ли сможет защитить или спасти Киев. Также китайские пользователи заявили, что западные страны «попали в яму, которую сами вырыли», пишет «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что российская компания «Газпром» поставила под угрозу европейский газовый рынок.