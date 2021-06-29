«Газпром» поставил под угрозу газовый рынок Европы

Российская компания приобрела весь июльский объем транзита в размере 15 млн кубометров газа в сутки.

По данным венгерской торговой платформы RBP, российская компания «Газпром» отказалась бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через украинскую территорию, несмотря на запланированные ремонты на экспортных трубопроводах.

Отмечается, что оператор газотранспортной системы Украины размещал на аукционе дополнительные транзитные мощности на 63,7 млн кубометров газа в сутки, однако их не выкупили. Такое решение «Газпрома» может поставить под угрозу газовый рынок Европы, поскольку стоимость сырья может возрасти для европейских потребителей.

Тем не менее известно, что российская компания приобрела весь июльский объем транзита в размере 15 млн кубометров газа в сутки, что соответствует объемам, зафиксированным в прошлые месяцы, пишет Прайм.

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