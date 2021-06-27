В Германии назвали условие для остановки «Северного потока-2»

Армин Лашет заявил, что трубопровод не должен навредить Украине.

Кандидат в канцлеры Германии, глава немецкой фракции «Христианско-демократический союз» Армин Лашет считает, что страна может остановить газовый проект «Северный поток-2». По его словам, это произойдет в том случае, если Россия начнет использовать трубопровод против Украины. Армин Лашет подчеркнул, что Берлин придерживается следующей позиции: «Северный поток-2» не должен навредить Киеву, поэтому если его начнут использовать для оказания давления на украинские власти, тогда газовый проект будет остановлен, так как основа договоренности исчезнет.

В свою очередь кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической фракции Олаф Шольц согласился с тем, что страна должна учитывать интересы Украины, а также сделать все возможное для того, чтобы транзит газа через украинскую территорию был сохранен, пишет РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали действия НАТО в отношении Киева «нечистоплотными».