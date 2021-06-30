РФПИ: в Гватемалу прибудут два самолета с вакциной «Спутник V»

В РФПИ заявили, что Россия выполнит свои контрактные обязательства перед Гватемалой.

Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ответил на претензии главы Минздрава Гватемалы Амелия Флорес относительно задержек с поставками российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, в течение этой недели в страну прибудет самолет с препаратом от COVID-19, а на следующей – еще один, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Гватемала потребовала от России вернуть деньги за приобретенные вакцины «Спутник V» в связи с тем, что российская сторона задерживает поставки препарата.