В Москве хотят расширить систему QR-кодов

Власти столицы могут распространить программу QR-кодов на магазины и общественный транспорт.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк во вторник, 29 июня, в эфире Первого канала заявил, что столичные власти могут расширить применение системы QR-кодов на другие сферы. По его словам, в будущем, но не сразу, к данной программе, возможно, присоединится общественный транспорт и магазины, а не только заведения общественного питания. Также Алексей Немерюк отметил, что у властей Москвы есть определенные наметки по поводу того, какие сферы могут применять систему QR-кодов, пишет ТАСС.

Напомним, что с 28 июня посещение столичных точек общепита доступно только тем гражданам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, имеют действительный отрицательный тест на COVID-19 или в течение полугода переболели им. Для подтверждения данной информации россиянам необходимо предъявлять специальный QR-код при входе в заведение.

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