Солдат Великобритании пожаловался на питание в столовой Украины в период учений Sea Breeze 2021.

Британский военнослужащий на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором высмеял «завтрак НАТО» в украинской столовой в период учений Sea Breeze 2021. По его словам, в утренний рацион солдат входит все тот же напиток, который давали на прошлых учениях, несколько долек огурцов и помидоров, а также немного гречневой каши с сосиской, но без соусов.

«Вкуснота», - с иронией отметил британский военный.

Напомним, что с 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021, в которых принимаю участие 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Церемония открытия данный учений прошла в Одессе, пишет ФАН.

Ранее китайский эксперт рассказал о «насмешке» Российской Федерации над Соединенными Штатами Америки.