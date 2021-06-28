Московские кафе начинают работать по новым правилам

До 12 июля россияне смогут находиться на летних верандах столичных кафе без QR-кода.

С сегодняшнего дня, с 28 июня, в Москве вступили в силу новые противокоронавирусные требования для заведений общественного питания. Теперь рестораны и кафе смогут посещать граждане, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19, переболели в течение последних 6 месяцев или имеющих действительный отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, чтобы посидеть в заведении общепита россияне должны предъявить специальный QR-код, подтверждающий прививание, факт инфицирования либо сдачу анализа.

Получить QR-код граждане могут в регистратуре поликлиники Москвы или через сайт mos.ru, ресурс ЕМИАС.ИНФО, электронную медицинскую карту столицы и госуслуги, пишет РБК.

Ранее стало известно, что с 28 июня Россия возобновила авиарейсы еще с 8 странами.