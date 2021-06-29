Кремль счел невозможным привить 60% россиян

Власти не смогут вакцинировать 60% взрослых россиян к осени. По новому плану федерального оперативного штаба привить к 1 сентября планируется 30-35% россиян.

О том, что сроки по вакцинации 60% населения старше 18 лет будут сдвигаться на конец года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До этого телеканал «Дождь» узнал, что оперштаб снизил требование к регионам – теперь к началу осени нужно привить не 60%, а 30-35%. Более того, в общий зачет могут пойти люди, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела.

Также привитым будет считаться гражданин, получивший хотя бы один компонент вакцины. По словам политолога Михаила Виноградова, в тех регионах, где перевыполняют план по вакцинации, заканчивается вакцина. Как писал «Коммерсант», при необходимости вакцинировать 70 млн россиян нужно 140 млн доз, а произведено будет меньше 100 млн до конца года. Все это делает планы властей по вакцинации 60% нереализуемыми.